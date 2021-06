여수해경, 거문도 응급환자 닥터헬기 이송

팔 골절 및 두개골 골절 등 응급환자 2명 잇따라 발생

[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수해양경찰서가 거문도에서 응급환자 2명이 잇따라 발생해 닥터헬기로 긴급 이송했다”고 밝혔다.

여수해경에 따르면 지난 7일 오후 3시 34분경 여수시 삼산면 거문도에서 A씨(39세)가 전동킥보드를 타다 넘어져 오른팔 골절 및 어깨와 무릎 타박상으로 거문보건지소에서 응급 이송요청 했다.

뒤이어 오후 3시 41분경 거문도에서 B씨(45세)가 출도하기 위해 여객선 대기중 원인미상으로 화장실 앞에서 쓰려져 두개골 골절 및 안면부 출혈로 발견되어 지인이 신고했다.

여수해경은 접수와 동시에 닥터헬기 지원요청을 하고, 응급환자 A씨와 B씨는 거문보건지소에서 응급처지 후 거문도 헬기장에 대기 중인 닥터헬기에 인계 목포 소재 병원으로 긴급 이송됐다.

여수해경 관계자는“도서 지역 응급환자 발생 시 신속한 이송으로 소중한 국민의 생명을 지키는 데 최선을 다하고 있다.”며 “생활 속 안전사고에 개인 스스로가 안전에 유의하는 노력이 필요하다.”고 전했다.

