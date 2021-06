광주보훈청, 호국보훈의 달 보훈가족 후원물품 전달 행사 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청(청장 임성현)은 8일 광주·전남지역 10개 기관·단체와 함께 6000만원 상당의 ‘보훈가족 사랑나눔 DAY!’ 후원물품 전달행사를 개최했다고 밝혔다.

행사에는 국가를 위해 희생·헌신하신 국가유공자 및 보훈가족들을 위로·격려하기 위해 ▲한국전력공사(사장 정승일) ▲한전KDN(사장 김장현) ▲한국농어촌공사(사장 김인식) ▲광주신용보증재단(이사장 변정섭) ▲농협중앙회광주지역본부(본부장 강형구) ▲한국전력공사광주전남본부(본부장 김상곤) ▲한국국토정보공사광주전남지역본부(본부장 최규명) ▲한국전력공사경영지원처(처장 박창용) 등이 참여했다.

아울러 행사 후 강형구 농협중앙회광주지역본부장과 함께 관내 6·25 참전재가복지대상자를 찾아 국가에 대한 희생에 감사의 마음과 함께 위문품을 전달했다.

임성현 광주보훈청장은 “6월 호국보훈의 달을 맞아, 나라를 위해 희생·헌신한 국가유공자를 기억하고 범국민적인 감사를 표현하기 위해 보훈가족에게 도움을 준 각 대표들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다”며 “후원해 주신 물품은 어려운 보훈가족 450가구에 전달해 드리겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr