이억원 기획재정부 1차관이 8일 스타트업 복합 지원센터인 서울 마포구 프론트원을 현장 방문해 입주 기업들의 업무 공간을 둘러보고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

