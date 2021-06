[아시아경제 이승진 기자] 서울 용산구 소재 오리온 본사 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

오리온 관계자는 "지난 7일 밤 본사 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다"고 8일 밝혔다.

해당 직원은 방역당국 지침에 따라 자가 격리에 들어갔으며 본사 전 임직원은 재택근무를 실시하고 있다.

밀접 접촉자는 코로나19 검사를 진행 중이며 현재까지 추가 확진자는 없다.

