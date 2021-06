현대중공업그룹, 계열사 임원 단행…강철호 현대로보틱스 대표 선임

박종환 현대에너지솔루션 대표 선임…부사장 승진 내정

박진상 현대중공업 수석…박서린 현대삼호중공업 상무보 신규선임

[아시아경제 황윤주 기자] 현대중공업그룹이 일부 임원 인사를 단행했다.

현대중공업그룹은 현대로보틱스 새 대표에 강철호 현대에너지솔루션 대표를 내정하고, 현대에너지솔루션 대표에는 박종환 한국조선해양 전무를 부사장으로 내정했다고 8일 밝혔다.

강철호 신임 현대로보틱스 대표는 1969년생으로 서울대 동양사학과를 졸업하고, 중국지주회사 대표를 거쳐 2017년 11월부터 현대에너지솔루션 대표를 맡아 왔다. 현대에너지솔루션의 기업공개를 총괄했으며, 재임기간 중 실적개선을 통해 현대에너지솔루션 기업가치 상승에 기여했다는 평가를 받고 있다.

박종환 신임 현대에너지솔루션 대표는 1970년생으로 연세대 법학과를 졸업하고, 그룹 자산운영 책임자로 일해 왔으며, 판교에 건립중인 Global R&D Center(GRC) 건축의 총괄 책임도 맡고 있다.

이와 함께 이번 인사에서는 현대중공업 박진상 수석과 현대삼호중공업 박서린 부장이 각각 상무보로 신규 선임되었다.

