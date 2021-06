정읍시 ‘공유누리 서비스’ 확대 운영

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 행정안전부와 조달청이 구축한 공공 개방자원 통합 플랫폼인 ‘공유누리 서비스’를 확대 운영한다고 8일 밝혔다.

‘공유누리 서비스’는 공공자원의 효율적인 활용과 시민 편익 증진을 위해 구축한 공공 개방자원 공유서비스이며 중앙행정기관과 지방자치단체, 공공기관 등이 개방하는 시설과 물품 등을 국민 누구나 편리하고 쉽게 검색해 이용할 수 있다.

특히 ‘공유누리’시스템 내에는 이용 가능한 공공 개방자원뿐만 아니라 담당자와 연락처, 주소 등의 내용이 등록돼 있어 이용자의 편의를 돕고 있다.

시는 지난달 공공자원 개방시설 실태조사와 일제 정비를 마치고 ‘공유누리서비스’ 내 등록된 137개 공공 개방자원의 정보를 수정·보완했다.

또 문화시설과 주차장, 대여 가능한 물품 등 29개의 신규 자원을 발굴 등록해 전체 166개의 공공 개방자원을 이용할 수 있도록 했다.

시는 무더위 쉼터와 무료주차장 정보, 문화·공연·교육프로그램 등 일상생활과 밀접한 정보를 지속적으로 등록해 서비스 만족도를 높일 계획이다.

유진섭 시장은 “시민들이 필요로 하는 공공자원을 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 정확한 정보를 제공하고, 공공자원의 수를 대폭 확대하는 등 이용 확대를 위해 노력하겠다”고 말했다.

