조국 "법무연수원 앞 '조국의 시간' 플래카드 떼어달라"

[아시아경제 김형민 기자] 조국 전 법무부 장관이 충북 진천 법무연수원과 경기도 고양 사법연수원 앞에 걸린 '조국의 시간' 플래카드를 떼어달라고 요청했다.

조 전 장관은 지난 7일 자신의 사회망서비스(SNS) 페이스북 계정에 "플래카드가 법무연수원과 사법연수원 앞에 걸렸다는 보도를 봤다"며 "거신 시민의 마음은 짐작이 가지만 떼어주시면 좋겠다"고 썼다.

그는 이어 "이유를 불문하고 힘든 상황에 있는 사람을 놀리는 것처럼 비치는 행동은 하지 않는 게 좋겠다. 부탁드린다"고 했다.

최근 조 전장관이 쓴 책 '조국의 시간'이 흥행하며 지지자들은 플래카드를 만들어 법무연수원과 사법연수원 앞에 내걸기까지 했다. 해당 플래카드는 "검찰의 만행, 그 진실을 밝힌다! 조국의 시간"이라고 문구가 들어갔다.

조 전 장관이 이 플래카드들이 불편하다고 여긴 이유는 자신을 수사하거나 지휘한 인물들이 다수 일하고 있는 장소에 걸렸기 때문으로 보인다.

플래카드를 건 법무연수원과 사법연수원은 최근 검사들 사이에서 좌천된 인사들이 가는 '유배지'라는 인식이 생겼다. 특히 윤석열 전 검찰총장 재직 시절 중용 받았던 인물들이 다수 이 곳으로 전보돼 더욱 그렇다.

한동훈 법무연수원 연구위원은 지난 4일 발표한 검찰 고위 간부 인사에서도 사법연수원 부원장으로 전보됐다. 이번 인사에선 조남관 대검 차장검사(법무연수원장), 구본선 광주고검장(연구위원), 강남일 대전고검장(연구위원)이 법무연수원으로 자리를 옮기기도 했다.

조 전 장관도 이러한 분위기를 고려하고 플래카드로 인해 받을 수 있는 오해와 비난을 우려한 것으로 보인다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr