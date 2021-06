성래은 영원무역홀딩스 대표이사, ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 동참

[아시아경제 이승진 기자] 영원무역홀딩스는 성래은 대표이사가 어린이 교통사고 예방과 안전한 교통문화 정착을 위한 캠페인인 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'에 동참했다고 8일 밝혔다.

‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’는 지난해 12월부터 행정안전부와 교육부가 어린이 보호구역 내 교통사고 예방과 어린이 교통안전을 최우선으로 하는 운전문화 정착을 위해 전개 중인 공익 캠페인으로서, 참가자가 '1(일)단 멈춤! 2(이)쪽 저쪽! 3(삼)초 동안! 4(사)고 예방!'의 교통안전 구호가 담긴 팻말을 들고 사진을 찍은 후 사회관계망서비스(SNS) 등에 공유하고 다음 주자를 지목하는 방식으로 이뤄진다.

허윤홍 GS건설 신사업부문 대표의 지목을 받은 성 대표이사는 이번 캠페인의 취지에 공감하고 확산을 기대하는 차원에서 서울 중구 영원무역홀딩스 본사에서 교통안전 구호가 새겨진 팻말을 들고 캠페인에 참여했다.

성 대표이사는 “이번 챌린지 동참을 계기로 어른들의 작지만 세심한 관심과 실천이 미래 세대의 주역인 어린이들의 안전하고 건강한 성장에 보탬이 될 수 있길 바란다”며 “사회적경제기업을 돕기 위한 ‘핸드 인 핸드 캠페인’과 친환경 캠페인 ‘고고 챌린지’ 동참에 이어, 앞으로도 계속 다양한 사회적 현안에 관심을 갖고 책임을 다하기 위한 노력을 경주해 나가겠다”고 말했다.

성 대표이사는 다음 챌린지 주자로 구영 서울대 치과병원 병원장과 최정훈 이도 대표를 지목했다.

한편, 영원무역홀딩스는 자회사인 영원무역을 통해 주요 해외 사업장인 방글라데시 지역 아동들을 위한 학교 설립 프로젝트를 비롯해 해외 어린이들에게 방한복과 긴급구호품을 제작 및 지원하는 사회공헌 프로그램을 진행한 바 있다. 또 국내 시설보호 아동들과 월드비전 베트남과 연계한 현지 아동들을 위한 의류 지원 활동 등 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

