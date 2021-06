현대캐피탈, 할부 상품 금리 0.7%포인트 인하

개소세 인하연장에 맞춰 할부 프로그램 새로 선보여

[아시아경제 기하영 기자]현대캐피탈이 할부 상품 금리를 0.7%포인트 인하하며 차량 구입 부담을 덜어줄 다양한 금융 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

먼저 개별소비세 인하 연장에 맞춰 개인 고객의 금리 부담을 낮춘 '현대 모빌리티 할부' 프로그램을 새롭게 선보인다. 현대 모빌리티 할부 프로그램은 현대카드에서 최근 출시한 현대 모빌리티 카드를 이용해 선수금 10% 이상을 결제할 경우 최대 60개월까지 2.7%의 저렴한 금리로 이용할 수 있는 프로그램이다. 디지털 프로세스를 이용하면 0.1% 추가 금리 할인까지 받을 수 있다. 예컨대, 현대차의 준대형 세단 그랜저(차량가 3303만원)를 이 프로그램으로 이용하면, 기존 신차 할부 프로그램 대비 55만원(5년 기준)을 아낄 수 있다.

현대캐피탈은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 240,000 전일대비 1,500 등락률 -0.62% 거래량 134,403 전일가 241,500 2021.06.08 09:20 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3250선' 회복...종가 최고치 기록 넘을까코스피, 외국인 매도세 뚜렷 '3240선' 등락...코스닥은 약세외국인·기관 태운 전·차, 6월 상승장 이끈다 close 인기 차종(그랜저, 쏘나타 2020년형)을 대상으로 6월 한달 간 최대 60개월의 기간 내에서 1.8%의 저금리 혜택을 제공한다.

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,900 전일대비 1,100 등락률 -1.22% 거래량 632,264 전일가 90,000 2021.06.08 09:20 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3252.12' 사상 최고치 마감..."아직 본격적인 추세 상승 아냐...박스권 흐름 전망"(종합)코스피, '3252.12' 사상 최고치 마감..."아직 본격적인 추세 상승 아냐...박스권 흐름 전망"기아, 전기차 공유 서비스 '위블 비즈' 동탄 첨단산업단지로 확대 close 고객들을 위한 금리 혜택도 있다. 6월 한달 간 기아 전 차종을 대상으로 기아 멤버스 카드로 선수금 10%를 결제하면 36개월 할부는 2.2%, 60개월 할부는 3.7%의 저금리 혜택을 받을 수 있다. 디지털 프로세스를 이용하면 0.1% 추가 금리 할인을 받을 수 있다.

모닝, 스포티지, K5, 스팅어 구매고객을 대상으로는 '0·1·2·3 카운트다운 할부' 프로그램을 선보인다. 이 차량을 구입하는 고객이 현대카드로 선수금 10%를 결제하고 디지털 프로세스를 이용할 경우 24개월은 무이자, 36개월은 1%, 48개월은 2%, 60개월은 3% 금리가 적용되어 차량 구매 부담을 크게 낮출 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr