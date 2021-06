[골프토픽] ‘US여자오픈 챔프’ 사소 "세계랭킹 40위→ 9위"

[아시아경제 노우래 기자] ○…‘비회원 US여자오픈 챔프’ 유카 사소(필리핀)가 단숨에 세계랭킹 ‘톱 10’에 진입했다.

8일 오전(한국시간) 발표된 주간 여자골프 세계랭킹에서 5.52점을 받아 지난주 40위에서 31계단이나 도약해 9위를 차지했다. 전날 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 더올림픽골프장에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA)투어 메이저 US여자오픈에서 하타오카 나사(일본)를 연장 접전 끝에 누르고 미국 무대 첫 우승을 달성했다. 2008년 박인비(33·KB금융그룹)와 역대 최연소 타이 기록(19세 11개월 17일)이다.

고진영(26) 1위(9.38점), 박인비 2위(8.86점), 김세영(28·메디힐) 3위(7.88점), 넬리 코르다(미국) 4위(7.36점), 브룩 헨더슨(캐나다) 5위(6.41점), 대니엘 강(미국) 6위(5.96점) 등 상위권의 변화는 없었다. US여자오픈 3위 렉시 톰프슨(미국)은 2계단 올라선 7위(5.90점)다. 한국은 김효주(26·롯데) 8위(5.61점), ‘KLPGA 롯데오픈 챔프’ 장하나(29·비씨카드)가 20위(3.87점)에 포진했다.

