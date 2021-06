1세대 공연 기획자·극작가 김지일, 췌장암으로 별세

[아시아경제 최동현 기자] 한국 1세대 공연 기획자이자 극작가였던 김지일(본명 김청일) 선생이 7일 별세했다. 향년 80세.

극단 미추에 따르면 고인은 지난 3월 췌장암 말기 판정을 받고 자택에서 지내다 최근 상태가 악화돼 경기 구리시 원진녹색병원에서 치료를 받던 중 세상을 떠났다.

황해도 사리원에서 태어난 고인은 예그린악단 홍보부장, 국립가무단 총무, 국립극장 선전기획실장, 마당세실극장 극장장, 극단 현대극장 행정감독, 서울시립극단 기획실장, 극단 미추 운영위원, 공연문화산업연구소 소장 등을 역임했다.

고인은 마당놀이, 뮤지컬, 총체극, 신창극, 무용극 등 장르를 가르지 않고 다양한 분야에서 활동했다.

심청전, 춘향전, 홍보전 등 20편 이상의 마당놀이 대본을 비롯해 뮤지컬 '영웅만들기'와 '뜬쇠 되어 돌아오다', 총체극 '하늘여자, 땅남자', 신창극 '천명'·'아리랑'·'현해탄에 핀 매화', 무용극 '마음속에 이는 바람'·'꿈꿈꿈'·'시집가는 날' 등 수많은 작품의 대본을 썼다.

극단 미추 손진책 대표와는 50년 연극 인생 대부분을 함께하며, 손 대표가 연출한 많은 작품의 대본을 썼다. 유족으로는 아내 김상희 씨가 있다.

빈소는 구리 원진녹색병원 장례식장 5호실에 마련됐으며, 발인은 9일 오전 6시, 장지는 경기 남양주시 조안면 선영이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr