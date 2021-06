이휘소·우장춘…위대한 韓 과학자들 예우·홍보 본격화

국립과천과학관-한국과학기술한림원, 사료 수집+예우+홍보 등 협력하기로

[아시아경제 김봉수 기자] 정부 산하 기관들이 이휘소, 우장춘 등 역사에 발자욱을 남긴 한국의 위대한 과학자들의 사료를 수집하고 예우, 홍보하기 위해 적극적으로 나선다.

국립과천과학관과 한국과학기술한림원은 7일 과학기술유공자 사료의 조사·수집·보존을 위해 업무협약서를 체결했다. 두 기관은 현재까지 선정된 69명을 포함해 매년 선정되는 과학기술유공자 관련 과학기술사료를 조사·수집·보존해 과학기술유공자에 대한 사회적 인식을 넓히는데 협력하기로 했다.

국립과천과학관 과학기술사료관은 '과학기술인 명예의 전당'에 헌정된 이휘소, 우장춘, 안동혁 등 25명의 근현대 과학기술자 사료 679점 등 우리나라를 대표하는 과학기술자들에 대한 사료를 수집 해오고 있다. 2020년에는 우리나라 보건의료학과 백신 개발의 역사를 찾아볼 수 있는 권이혁(1923~2020년)·이호왕(1928~) 교수 소장 과학기술사료 300여점을 수집해 관심을 모았다.

한림원도 과학기술유공자지원센터를 통해 2017부터 매년 과학기술유공자를 선정하고 예우·지원하는 사업을 추진하고 있다. 지난해 일제강점기에 한반도 과학비전을 제시한 고(故) 김용관 선생 등 9명을 과학기술유공자로 신규 지정했다. 또 우리나라 과학기술의 초석이 된 과학기술유공자들의 공헌을 기록하고 널리 알리기 위해 『대한민국 과학기술유공자 공훈록』을 비롯해 카드뉴스 및 홍보 콘텐츠 등을 제작하여 홍보하고 있다.

