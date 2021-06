IAEA 사무총장 "北 플루토늄 분리 가능성 징후 포착"

[아시아경제 박병희 기자] 국제원자력기구(IAEA) 라파엘 그로시 사무총장은 북한의 사용후 원자로 원료에서 핵무기 제조에 필요한 플루토늄을 분리하기 위한 재처리 작업의 가능성이 있는 징후를 포착했다고 7일(현지시간) 밝혔다.

주요 외신에 따르면 그로시 사무총장은 35개국이 참여하는 정기 이사회에서 북한의 재처리 실험실을 지원하는 발전소에서 증기가 계속해서 나오고 있다며 이같이 말했다.

그는 "내가 3월 이사회에서 발표한 성명 이후 방사화학 실험실을 지원하는 화력 발전소는 계속해서 가동되고 있다"며 "이 가동 기간은 방사화학 실험실의 재처리 활동을 위해 요구되는 시간과 일치한다"고 설명했다. 그러나 그는 "재처리가 이뤄지고 있다는 것을 확인하는 것은 불가능하다"고 덧붙였다.

그로시 사무총장은 또 영변에 있는 5MW(메가와트) 원자로가 지난 3개월 동안 가동됐다는 징후는 없다고 전했다.

앞서 IAEA는 2018년 12월 이후 영변 원자로가 폐쇄됐을 가능성이 있다고 밝힌 바 있다.

다만 그로시 사무총장은 우라늄 농축 가능성이 제기된 강선의 시설과 관련해 "계속 진행 중인 활동 징후"가 있다고 말했다. 그는 지난해 9월에도 북한이 평양 인근인 강선에서 우라늄을 농축하고 있을 가능성을 제기했다.

