"1시간 넘게 공중에?"…'국내 최장 짚라인' 급제동 사고 '아찔'

[아시아경제 김소영 기자] 국내 최장 길이로 알려진 경남 함양군 대봉산 휴양밸리 짚라인이 운행 중 멈추면서 승객 2명이 1시간 넘게 공중에 매달리는 아찔한 사고가 발생했다.

7일 함양군에 따르면 6일 오후 4시께 짚라인을 탄 30∼40대 남성 승객 2명이 장치가 작동을 멈춰 1시간10분가량이 지난 오후 5시12분께 구조됐다.

이 짚라인의 전체 길이는 3.27㎞로 운행이 멈춘 시점은 이들이 1.9㎞ 지점을 지났을 때였다.

승객 2명이 회전하면서 하강하던 중 체중으로 인해 가속이 붙자 제동 장치가 작동한 것으로 파악됐다.

함양군은 접근이 어려운 중간 지점에서 사고가 발생해 구조 완료까지 시간이 지체됐다고 설명했다. 이 짚라인은 인원수와 관련 없이 최대 250㎏까지 탈 수 있고, 승객 2명의 체중 합은 160㎏~170㎏였던 것으로 전해졌다.

함양군 관계자는 "군에서 관리하는 시설에서 사고가 발생해 유감"이라며 "구조 장치를 보완하는 등 재발 방지 대책을 마련하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

국내 최장 모노레일과 짚라인을 자랑하는 함양군 대봉산 휴양밸리는 지난 4월21일 개장했다.

한편 지난달 28일에는 기상 악화로 천둥 번개가 치면서 모노레일이 20분가량 멈춰 승객 20여명이 불안에 떠는 일이 있었다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr