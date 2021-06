[아시아경제 이관주 기자] 5일 0시부터 오후 9시까지 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 174명으로 집계됐다.

같은 시간대 전날(268명)과 비교했을 때 94명 적고, 지난주 같은 요일(5월 29일) 161명보다는 13명 늘었다. 하루 전체 확진자 수는 각각 277명, 160명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 평일 200명대, 주말 100명대를 보이고 있다. 현재 서울의 누적 확진자 수는 4만5194명이다. 이날 전체 확진자 수는 다음 날인 6일 0시 기준으로 정리돼 오전 중 발표된다.

