[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 울산시는 5일 오전 9시 기준, 4명의 추가 확진자가 발생했다고 밝혔다.

지역별로는 중구 1명, 남구 1명, 북구 2명이다. 이들 3명의 감염 경로는 조사 중이다.

1명은 기존 확진자의 접촉자로, 자가격리 중 확진 판정을 받았다.

2명은 임시 선별검사소 검사 결과 양성이 나왔고, 나머지 1명은 코로나19 의심 증상이 나타나 검사 후 확진됐다.

시는 확진자들의 거주지를 방역하고, 동선과 접촉자를 파악하기 위한 역학 조사를 벌이고 있다.

이에 따라 울산시 누적 확진자는 2626명으로 늘었다.

