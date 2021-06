‘건강 알리미’ 청년 학생이 나섰다 … 건강보험공단 창원마산지사, 대학생 서포터즈 출범

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 금연과 보험 등 ‘건강’을 홍보하기 위해 대학생들이 움직이기 시작했다.

국민건강보험공단 창원마산지사(지사장 조현대)는 4일 오후 ‘건강보험 대학생 서포터즈’ 발대식을 하고 본격적인 활동에 들어간다고 5일 밝혔다.

창원마산지사에서 모집한 이 서포터즈는 마산지역 대학생 25명으로 짜여있다. 6월부터 11월까지 6개월간 금연치료 지원사업과 건강검진 등 건강보험 제도와 주요 현안을 알리는 역할을 한다.

서포터즈는 개인 SNS를 활용한 홍보와 더불어 사회적거리두기 단계별 상황에 따라 현장 캠페인과 공단행사 자원봉사에도 참여하게 된다.

조현대 지사장은 “코로나19로 서포터즈 활동에 많은 제약이 있지만 국민에게 건강보험 제도와 각종 정보를 알리는데 게을리할 수 없다”며 “보험과 검진, 금연 등 건강과 관련한 많은 경험을 쌓길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr