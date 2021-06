美국방부 "한미일 공군훈련 자주하는 훈련… 3국 협력 중요"

[아시아경제 조성필 기자] 미국 국방부는 4일(현지시간) 한미일 연합공군훈련인 '레드 플래그'에 대한 북한의 비난과 관련, "우리가 매우 자주 수행하는 훈련"이라고 밝혔다. 존 커비 국방부 대변인은 이날 브리핑에서 북한이 지난 2일 대외선전매체 '메아리'를 통해 한국군의 훈련 참여를 비난한 것에 대한 질문에 "북한 관리들의 반응에 대해선 논평하지 않겠다"며 이같이 말했다.

커비 대변인은 이번 훈련과 관련해선 "20여개 부대에서 약 1500명이 참여할 예정이고 외국인 참가자는 약 300명이라면서 미군 외에 한국 공군과 일본 자위대가 참가한다"고 말했다. 그는 "로이드 오스틴 국방장관이 얼마 전 한국과 일본을 방문했을 때 한미일 3국 협력의 중요성에 대해 말했다"면서 "이것이 그 예이고, 우리는 그 훈련을 고대하고 있다"고 말했다. 훈련에 참여하는 한국과 일본에 대해선 "이들은 단순한 파트너가 아니다. 이들은 미국의 동맹"이라고 강조했다.

레드 플래그는 통상 지대공 미사일 등 방공망을 갖춘 적을 상정하고 아군이 청군, 가상의 적군을 맡는 쪽은 홍군으로 나눠 실시하는 모의 격추 훈련이다. 이번 훈련은 10일부터 25일까지 미 알래스카주 아일슨 기지에서 실시되며 올해는 한국 공군이 3년 만에 참가하고 일본 항공자위대도 참여하기로 했다.

