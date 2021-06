광주 서구, 고령층 백신접종 사전예약률 86% 달성

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구가 백신 예방접종 콜센터 운영과 18개 동 행정복지센터의 적극적인 역할에 힘입어 위탁의료기관 고령층 사전예약률 86%를 달성했다.

4일 서구에 따르면 이번 백신접종은 지난달 6일부터 사전예약에 대한 정보를 주민들에게 제공하기 위해 백신 콜센터를 운영하고 사전예약을 실시했다.

온라인 사전예약은 누리집이나 1339 등을 통해 사전예약이 가능하며 온라인 예약이 어려운 어르신들을 위해 동 행정복지센터에 유선으로 문의하거나 방문하면된다.

서구는 최근 고령층 예약을 접수받은 결과, 서구에 거주하는 60~74세 어르신 6만6817명 중 86.6%인 4만5293명이 사전예약을 했다.

사전예약을 한 이들은 오는 19일까지 1차 백신접종(AZ)을 완료할 계획이다.

오는 7일부터는 ▲30세 미만 2분기 접종대상자를 대상으로 오는 15일까지 화이자 백신접종 사전예약을 진행할 예정이며 오는 8일까지는 ▲75세 이상 어르신에 대한 1차 예방접종 완료를 앞두고 있다.

또 사전예약을 실시한 국방분야 인력(관련 공무원, 예비군, 민방위 등)에 대한 예방접종(얀센) 또한 오는 10일부터 20일까지 실시된다.

서구는 백신접종을 받은 주민에게 인증뱃지와 서구 체력인증센터에서 제공하는 건강검진 쿠폰을 지급하는 등의 인센티브를 제공해 백신접종에 박차를 가할 계획이다.

서구 관계자는 “지난해부터 시작된 코로나19의 가장 빠른 해결책은 철저한 방역수칙 준수와 백신접종이다”며 “앞으로도 주민들의 신속한 백신접종을 위해 다양한 방법을 구상해 백신접종에 만전을 기할 것이다”고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr