백군기 용인시장, 석종철 전 상인군경회 용인회장에 감사패

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 백군기 용인시장이 6월 호국보훈의 달을 맞아 최근 이임한 석종칠 전 대한민국상이군경회 용인시지회장에게 공로패를 전달했다.

전달식은 4일 용인시청 시장실에서 열렸다. 석 전 회장은 2014년 2월부터 지난 달까지 7년 동안 상이군경회 용인시지회장으로 활동하며 상이군경들의 권익 신장과 지역사회 발전을 위해 다양한 활동을 해왔다.

석 전 회장은 이 자리에서 "용인 지회장으로 지낸 지난 7년은 용인시에 호국ㆍ보훈의식을 전파한 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 국가유공자의 명예 선양을 위해 힘쓰고, 지역발전에 기여하겠다"고 감사함을 전했다.

백 시장은 "그동안 국가에 헌신해 주신 것에 대해 존경과 감사의 인사를 드린다"며 "모든 상이군경분들이 자부심과 긍지를 느끼실 수 있도록 선진보훈을 위해 더 많은 노력을 기울이겠다"고 약속했다.

앞서 장관영 상이군경회 용인시지회 회장이 지난 달 21일 새로 취임했다. 장 회장의 임기는 4년이다.

