[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 남부대학교는 재학생들을 대상으로 인성강화 체험활동을 실시했다고 4일 밝혔다.

전날 ‘내 마음은 어디에 있나 나에게로 떠나는 여행’이라는 주제로 열린 체험활동에는 재학생 20여명이 참여해 한국가사문학관과 소쇄원, 식영정 등을 답사하는 시간을 가졌다.

조선의 사림정신과 절의사상이 고스란히 스며있는 곳을 둘러봄으로써 존심의 의미와 사람다움에 대해 성찰 할 수 있는 시간으로 구성됐다.

남부대 관계자는 “이런 활동을 통해 우리 학생들이 마음의 길을 잃지 않고 늘 성찰하면서 협동심과 인성을 기를 수 있기를 바란다”고 말했다.

