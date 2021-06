거제시, 버스 이용객을 '킹'으로 … '버스 킹' 사업 추진 완료

2021 버스대기소, 버스온열의자 설치사업 완료

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 거제시는 버스 이용객의 불편을 사전에 신속히 개선하기 위해 버스 '킹' 사업을 추진하고 있다고 4일 밝혔다.

버스킹이라는 사업의 명칭은 버스 이용객을 왕처럼 모시겠다는 의지를 빗댄 표현이다.

시는 지난 5월 9개 면·동에 12개소의 버스대기소를 설치하고, 1억6000만원의 '버스대기소 설치 사업'을 조기 마무리했다.

시는 매년 버스대기소를 신규로 설치하고 있으며 현재 1240여개의 버스 정류소가 지정돼 있다.

형태에 따른 밀폐형, 도시형, 보도형의 버스대기소는 503개소로 전체의 40%를 차지하고 있다.

버스대기소의 기능에 명품 전망 공간 조성 사업 국비를 확보했으며 도장포 버스대기소를 하반기 중으로 새로운 모습으로 업그레이드할 예정이다.

시는 버스대기소 설치와 더불어 온열 의자 설치 사업도 3월 중으로 완료했다.

시 관계자는 "지속적인 사전 조사와 시민 의견 수렴을 통해 버스 이용객을 왕으로 모실 수 있는 온정 서비스가 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

