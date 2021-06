[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군은 오는 11일까지 ‘모양성마을 골목형 전통 담장 정비사업’ 참여자를 모집한다고 4일 밝혔다.

이번 정비사업은 군에서 진행하는 도시재생 뉴딜사업 중 하나로, 모양성마을 골목길의 노후화된 기존 전통 담장을 정비하고 콘크리트 담장을 전통 담장으로 교체하는 사업이다.

신청자격은 군 모양성마을 도시재생사업지역(동산, 동촌, 모양, 천북) 내에 주민등록을 두고 거주하는 주민이다.

신청을 원하는 주민은 오는 11일까지 신청서를 가지고 도시재생현장지원센터에 방문해 신청하면 된다.

군 관계자는 “이번 정비사업을 통해 모양성마을 내 골목길의 경관 향상과 특색 있는 마을 조성으로 인한 외부 방문객 증대 효과를 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr