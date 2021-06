레드캡투어, 코로나19 ‘백신 휴가제’ 도입

[아시아경제 박형수 기자] 레드캡투어 레드캡투어 038390 | 코스닥 증권정보 현재가 29,250 전일대비 1,200 등락률 -3.94% 거래량 37,533 전일가 30,450 2021.06.04 09:53 장중(20분지연) 관련기사 레드캡투어, 코로나19 위기를 기회로레드캡투어, 1Q 영업익 77억···전년동기 比 8.8%↑레드캡투어, 1분기 영업이익 77억원…전년동기대비 8.8% 성장 close 가 코로나19 백신을 맞는 임직원에게 백신 접종 휴가를 부여한다고 4일 밝혔다.

촉탁 근무자를 포함한 상시근로자 전원을 대상으로 하며 접종 후 이상반응 유무와 상관없이 하루의 유급휴가를 부여한다. 접종 후 이상반응이 나타나거나 추가 안정이 필요한 경우에는 연차휴가를 자유롭게 사용할 수 있다.

최근 잔여 백신 예약서비스와 신규 백신 접종이 본격화 됨에 따라 컨택트 관련 업체에서는 임직원 건강과 안전한 근무환경에 대한 중요성이 커지고 있다. 레드캡투어는 소속 구성원이 부담 없이 백신을 접종할 수 있도록 유급휴가 정책을 도입했다.

인유성 레드캡투어 대표는 "백신 접종에 따라 집단면역 달성에 대한 기대감으로 업무가 증가하고 있다"며 "안전한 근무환경을 조성해 고객이 안심할 수 있는 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

