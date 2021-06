"일상에서 환경보호 실천"…삼성전자, 에코 패키지 챌린지 공모전 개최

[아시아경제 우수연 기자]삼성전자가 TV 포장재를 활용한 업사이클링(Upcycling) 아이디어를 발굴하는 2021 에코패키지 챌린지 공모전을 4일부터 다음달 31일까지 진행한다.

에코패키지 챌린지는 작년에 이어 올해로 2회째 진행되는 행사로, 버려지는 포장재에 새로운 가치를 부여하고 더 많은 소비자들이 일상에서 업사이클링을 실천해 환경 보호에 대한 중요성을 인식하게 하자는 취지에서 시작됐다.

삼성 TV에 적용된 에코패키지는 포장 박스의 각 면에 인쇄된 도트 패턴을 활용해 누구나 간편하게 자르고 조립하는 과정을 거쳐 다양한 생활 용품을 만들 수 있도록 디자인됐다. 또한 에코패키지 상단에는 제작 설명서를 제공하는 QR코드가 있어 누구나 쉽게 책상용 선반이나 책꽂이, 반려묘를 위한 고양이 터널 등 여러가지 소품을 만들어볼 수 있다.

2021년형 삼성 TV를 구입한 고객은 해당 제품의 포장박스를 활용해 공모전에 응모할 수 있으며, 해당 제품을 구입하지 않았어도 삼성닷컴 홈페이지에서 포장 박스를 신청해 참여할 수 있다. 참가자들은 에코패키지를 이용한 작품을 만들어 본인의 소셜 미디어에 필수 태그와 함께 업로드한 후 삼성닷컴에서 이벤트 참여에 등록하면 응모가 완료된다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 1,100 등락률 -1.33% 거래량 9,373,557 전일가 82,800 2021.06.04 10:39 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정팔아치우는 기관…코스피 하락 출발[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일 close 는 심사를 거쳐 8월에 수상자를 발표할 예정이며 1등에게는 65형 더 프레임, 2등과 3등에게는 각각 55형 더 세리프와 32형 더 프레임을 상품으로 수여한다. 참가자 전원에게는 카카오프렌즈 한정판 굿즈를 제공한다.

황태환 삼성전자 한국총괄 전무는 "삼성전자는 친환경을 넘어 필(必)환경인 시대를 맞아 에코패키지 챌린지와 같은 소비자 참여형 캠페인은 물론 지속적으로 친환경 기술을 제품에 확대 적용하고 있다"며 "소비자들이 이번 공모전을 통해 환경 보호에 참여함과 동시에 나만의 생활 소품을 만드는 즐거운 업사이클링 활동을 경험하길 바란다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr