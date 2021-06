[아시아경제 공병선 기자] 와이오엠 와이오엠 066430 | 코스닥 증권정보 현재가 3,270 전일대비 80 등락률 -2.39% 거래량 214,501 전일가 3,350 2021.06.03 15:30 장마감 관련기사 관리종목 대부분 '경영악화' 탓와이오엠 현저한 시황변동 관련 "신규사업 추진 중단 및 유상증자 철회"[e공시 눈에 띄네]코스닥-27일 close 은 다음달 23일 오전 9시 임시주주총회를 연다고 3일 공시했다.

