日 스가, 백신 기부로 올림픽 지지 로비

[아시아경제 권재희 기자] 도쿄 올림픽 개막이 50일 앞으로 다가온 가운데 스가 요시히데 일본 총리가 백신 프로젝트 기부를 통해 올림픽 지지 로비에 힘을 쏟고 있다.

3일 교도통신에 따르면 주요 7개국(G7) 정상회의 공동성명에 도쿄 올림픽·패럴림픽을 개최하는 일본에 대한 지지를 반영하는 쪽으로 조율 중인 것으로 알려졌다. G7 회의는 오는 11일부터 13일까지 영국에서 열린다.

교도통신이 외교 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 "공동성명에 들어갈 구체적 표현을 최종 조율 중"이라며 "올 여름에 개최하기 위한 일본의 노력에 반대하는 나라는 없다"고 전했다.

일본 정부는 올림픽 개최에 관한 호의적인 성명을 끌어내기 위해 '백신 외교'를 수단으로 이용하고 있는 것으로 알려졌다.

스가 총리는 전날 온라인으로 열린 '코백스 백신 서밋'에서 코로나19 백신 공동구매 및 배분을 위한 국제 프로젝트 코백스에 8억달러(약 9000억원)을 추가 제공할 것이라고 밝힌 바 있다. 또한 자국민을 위해 확보한 백신 중 3000만회 분량을 타국에 공급한다고도 덧붙였다.

앞서 스가 총리가 제공 의사를 밝힌 2억 달러까지 포함하면 일본의 지원금은 총 10억 달러(약 1조1115억원)가 되며 이는 미국(25억 달러)에 이어 두 번째로 많다.

교도통신은 "스가 총리가 G7 정상회의 때 일본의 공헌을 강조해 올림픽 개최에 대한 호의적인 지지를 얻고 싶은 것으로 보인다"고 분석했다.

코로나19 확산으로 올림픽에 대한 회의론이나 취소 요구가 확산하는 가운데 주요국의 후원을 받아 올림픽 개최론이 탄력을 받도록 하려는 구상으로 풀이된다.

G7은 올해 2월 화상으로 열린 정상회의에서 "코로나19를 이겨내 세계 결속의 증거로서 올해 여름 '안전·안심' 형태로 도쿄 올림픽·패럴림픽을 개최하겠다는 일본의 결의를 지지한다"고 성명을 발표한 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr