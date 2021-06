[아시아경제 김대현 기자] 경찰이 술을 마시다 말다툼을 하게 된 지인을 때려 숨지게 한 50대 남성에 대해 영장을 신청했다.

2일 서울강남경찰서는 이 같은 상해치사 혐의로 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

앞서 A씨는 지난달 20일 오후 10시20분쯤 강남구의 한 식당 앞에서 지인 B씨를 폭행해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 바닥에 넘어지며 머리를 심하게 부딪혔고, 병원으로 옮겨졌지만 이틀 만에 세상을 떠났다.

사건 직후 도주했던 A씨는 다른 지인의 설득에 전날 경찰에 자수했고 경찰은 체포영장을 집행했다. A씨는 B씨와 말다툼을 하다가 우발적으로 해당 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr