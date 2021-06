진주 진양호 가족쉼터 수국 산책길 … 양마산 물빛 길 따라 '찰칵'

"숨은 '핫 스폿'을 찾아 걸어보세요"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방과 방역이 일상화된 요즘, 접촉을 뜻하는 단어 '콘택트(contact)'에 반대를 뜻하는 '언(un)'을 붙인 '언택트'가 화두인 가운데, 숨은 명소부터 혼자서 즐기는 산책 코스까지 거리두기를 실천할 수 있는 숨은 여행지를 찾는 사람들이 늘고 있다.

타인과의 접촉은 줄이고 여행 욕구를 충족시켜 줄 장소를 찾는다면 '진양호 공원'이 딱이다.

진주시는 올봄 진양호공원 진입부 가족쉼터 내 수국 5종, 630본을 심어 최근 분홍색, 파란색, 보라색으로 물들기 시작했다.

수국 산책길을 따라 걷다 보면 진양호와 함께 대나무 숲길이 펼쳐진다. 지난해부터 대나무 솎아베기 작업과 산책길 정비를 추진해 현재는 호수 전망이 좋아졌다.

또한 시는 진양호공원 내 위험 목을 제거하고 위험 목을 그대로 활용해 진양호를 바라보며 휴식을 취하고 사진 찍기에도 좋은 원목 의자 포토존을 만들어 눈길을 끌고 있다.

지난해 완료한 진양호 양자산 물빛 길은 진양호공원 전망대에서 상락원, 명석면 가화리를 잇는 15.3km 코스의 순환 탐방로로 고요한 호수와 산림욕을 느낄 수 있는 진양호의 숨겨진 핫 스폿 중의 하나가 됐다.

시 관계자는 "코로나19로 어려운 상황이지만 시민들이 진양호공원에서 아름다운 호수 경관과 함께 어우러진 수국 구경도 하면서 진양호 곳곳의 숨은 핫 스폿을 즐겨주시기를 바란다"고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr