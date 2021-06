부·울·경 간 국민의힘 당 대표 후보들 신경전 속 경제 공약 발표

데이터 센터·가덕도 신공항 유치 등

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 당 대표 후보자들은 2일 열린 부산·울산·경남 합동연설회에서도 신경전을 이어갔다. 한편으론 부울경 경제를 살릴 공약도 내놨다.

부산 해운대구 벡스코 오디토리움에서 열린 부산·울산·경남 합동연설회에서 가장 먼저 연설한 나선 주호영 전 원내대표는 직접적으로 이준석 전 최고위원을 비판했다. 주 전 원내대표는 "새로운 흐름을 만든 이준석 후보 역할이나 공은 상찬 받아야 마땅하지만 바람도 미세먼지를 없앨 유익한 바람이 돼야지 창문을 깨뜨리고 간판을 떨어뜨리는 폭풍은 후유증이 엄청난 것"이라고 말했다.

또 정권교체를 위해 외연 확장은 필수적이라면서 "강성 투쟁 이미지만 가지면 되지 않는다"면서 "이미 그런 걸로 실패한 후보가 당 대표가 되면 우리 확장할 수가 없다"고 말했다. 이는 나경원 전 의원이 원내대표 시절 있었던 '패스트트랙 충돌'을 의미한 것으로 풀이된다.

홍문표 의원은 "이름 좀 있는 사람 마케팅 해서 데려오네 못 데려오네 이 사람은 친소 이렇네 그것 가지고 공방하는 모습이 우리나라 개혁과 국민에게 희망을 주는 전당대회 모습이냐"며 "제1야당 당 대표는 대통령과 버금간다. 우리의 룰 가지고 후보를 오게 만들어서 거기서 재단을 하고 평가를 하는 자강 정당을 해야 한다"고 말했다. 홍 의원은 "부끄럽다"며 후보자들을 질타했다.

이 전 최고위원은 "어제 방송토론을 다들 보셨냐"며 "아직 네거티브에 몰두하는 후보도 있었지만 조경태 의원님의 발제로 다른 후보들과 대한민국의 경제와 교육 등 사회 제도에 대해 나눈 의견들은 건설적이었다"고 말했다.

그러면서 이 전 최고위원은 "부울경은 데이터센터 최적의 입지를 갖고 있다"면서 "데이터센터는 데이터 아파트 같은 것이다. 우수한 전력, 회선 등이 필요한데 우수한 교육환경으로 엔지니어 확보가 가능하고 부산은 발전소가 있어서 최적의 입지 조건"이라고 설명했다.

나 전 의원은 가덕도 신공항 유치와 전직 대통령 사면을 내세웠다. 날선 네거티브 발언은 나오지 않았다. 나 전 의원은 "당원 여러분 4월 7일 재보궐 선거 치르느라 애쓰셨다. 선거 지휘했던 주호영 전 원내대표, 부산 출신 조경태 의원한테도 감사드린다"며 "이준석 후보 데이터 산업 얘기 정말 좋은 아이디어"라고 말했다.

'자갈치 시장의 아들'이라고 본인을 소개한 조경태 의원은 문재인 정부를 비판했다. 조 의원은 "조국은 회고록이 아니라 참회록을 내서 사과해야 한다"면서 "(후보로) 함께한 네 분과 똘똘 뭉쳐서 반드시 정권창출 이뤄내겠다"고 강조했다.

