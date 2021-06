[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈가 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) '오딘:발할라 라이징'을 오는 29일 정식 출시한다.

카카오게임즈는 2일 가상 간담회(버츄얼 쇼케이스)를 통해 오딘의 출시일을 공개했다.

'오딘'은 오는 28일부터 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 사전 다운로드가 가능하다.

이번 쇼케이스는 국내 게임업계 최초로 증강현실(AR)과 확장현실(XR)을 접목한 최첨단 기술이 접목됐다.

'오딘'은 언리얼 엔진4와 3차원(3D) 스캔, 모션 캡쳐 기술을 사용한 최고의 그래픽, 북유럽 신화의 세계관 등 방대한 콘텐츠를 선보일 예정이다.

조계현 카카오게임즈 대표는 "올해 최고의 게임이 될 것이라고 자신한다"며 "양질의 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

