"아세안 사무총장, 금주 미얀마 방문"

[아시아경제 조현의 기자] 미얀마 군부 쿠데타가 발발한 지 4개월째에 접어든 가운데 아세안(ASEAN.동남아국가연합) 사무총장 등이 이번 주 미얀마에 방문한다.

주요 외신은 2일 복수의 외교 소식통을 인용해 "림 족 호이 아세안 사무총장과 올해 아세안 의장국인 브루나이의 국왕 대리 자격으로 에리완 유소프 외교장관이 금주 미얀마를 방문한다"고 보도했다.

그러면서 "아세안 사무국의 공식 발표는 아직 없고 막판 변수로 연기 가능성이 여전히 있다"고 덧붙였다.

쿠데타를 주도한 민 아웅 흘라잉 미얀마 최고사령관은 지난 4월 24일 아세안 특별정상회의에서 즉각적인 폭력 중단과 아세안 고위급의 현지 방문 등에 동의했지만 한 달 넘게 이행하지 않았다.

아세안 사무총장은 당초 지난달 초에도 미얀마를 방문할 예정이었지만 불발됐다.

미얀마 군정 최고기구인 국가행정평의회(SAC) 대변인은 지난달 7일 "아세안은 특사 파견을 원하지만, 치안과 안정이 어떤 수준에 도달했을 때 특사에 관해 협력할 것"이라며 "아세안 제안 수용 여부는 미얀마 상황에 달려있다"고 밝혔다.

이 때문에 이번 주에 실제 아세아 사무총장 등의 미얀마 방문이 이뤄질지는 확실하지 않다. 미얀마에 가더라도 군부 지도자들을 만나고 수감 중이거나 은신 중인 민주 진영 지도자들과 만날 수 있을지도 불분명하다.

미얀마에선 지난 2월 1일 쿠데타 발생 후 목숨을 잃은 시민이 841명에 달한다.

아세안은 본래 '내정 불간섭' 원칙을 지켜왔기에 미얀마 사태에 있어서 제대로 역할을 할 수 있을지 회의적인 시각이 컸다. 지난 4월 특별정상회의 이후에도 후속 조치가 이뤄지지 않자 비판을 받고 있다.

심지어 미얀마 군부를 상대로 한 무기 및 군수품의 즉각적 금수 조치와 함께 국제사회의 행동을 촉구하는 유엔총회 결의안 초안 개정을 아세안이 요구하는 것으로 알려져 의구심을 자아냈다.

