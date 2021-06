[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 ‘공공건축물 그린리모델링 공모’에 관내 ‘국공립 사랑빛어린이집’이 선정돼 국·도비 4억5500만원을 확보했다고 2일 밝혔다.

이 사업은 10년 이상 된 국공립 어린이집에 신재생 설비를 설치해 에너지 효율 및 공기질 향상, IT 인프라 개선으로 쾌적하고 건강한 보육 환경을 조성하는 데 목적이 있다.

시는 지난해에도 국공립어린이집 1개소에 사업비 4억2700만원을 들여 해당 사업을 진행했으며, 그 결과 건물의 에너지 소요량이 감소한 것으로 나타나 어린이집 공급자는 물론 수요자의 만족도가 상당히 높았다.

변광용 시장은 “탄소중립 달성을 위해서는 건축물의 에너지소비량 절감이 필수적”이라며 “향후 사업 대상 확대 등을 통한 탄소배출 절감과 쾌적한 보육환경 개선에 최선을 다하겠다”고 말했다.

