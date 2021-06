광주 서구, 김경일 교수 초청 ‘교육콘서트’ 개최

[서구=아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 오는 5일 서구청 2층 대회의실에서 ‘2021년 제1회 부모와 자녀가 함께하는 교육콘서트’를 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 교육콘서트는 유튜브 채널을 통한 실시간 온·오프라인 강연으로 김경일 아주대학교 심리학과 교수를 초청해 ‘적정한 삶, 가족이 추구해야 하는 최고의 소통과 공감’을 주제로 진행된다.

김경일 교수는 ‘지혜의 심리학’,‘코로나 사피엔스’ 외 다수의 저서와 아침마당 등 다수의 방송 프로그램에 출연해 많은 학부모들의 공감을 얻고 있다.

서구 관계자는 “행복한 인생에 관한 5가지(긍정적 정서, 관여, 좋은 관계, 의미, 성취) 충족의 중요성과 이를 완성해 나가는 방법 모색 및 가족간의 소통과 공감의 역할을 알아보는 소중한 시간이 될 것이다”며 “앞으로도 학부모와 자녀가 함께 참여할 수 있는 다양한 주제의 교육콘서트를 운영해 나가겠다”고 말했다.

