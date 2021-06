정부, '디지털 전환' 콘텐츠산업 정책방안 모색

'나의 확장, 우리의 연결' 주제로 콘텐츠산업포럼 개최

정책·게임·음악·이야기·방송·금융 디지털 전환 변화 고찰

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 오는 8~10일과 15~17일 콘텐츠산업포럼을 개최한다. '나의 확장, 우리의 연결'을 주제로 콘텐츠산업의 디지털 전환을 탐구한다. 정책·게임·음악·이야기·방송·금융 등 여섯 분야에 걸쳐 디지털 전환에 따른 변화를 살피고, 이에 대응할 정책방안을 모색한다.

정책 포럼(8일)에서는 디지털 전환으로 맞이한 콘텐츠 이용, 창작·유통, 비즈니스 모델 측면에서의 변화와 대응전략을 논한다. 게임 포럼(9일)은 게임 안팎 영역 확장과 게임업계가 나아가야 할 방향을 조망한다. 김범주 유니티코리아 본부장과 김정하 엔시소프트 상무 등이 참여한다. 음악 포럼(10일)에서는 새로운 음악 비즈니스 모델 등을 살핀다. 김중오 SK텔레콤 PD, 맹선호 매직스트로베리 부장 등이 참여해 메타버스의 시대의 의미와 새로운 유통 서비스 전략 등을 논의한다.

이야기 포럼은 웹툰과 웹소설 산업 생태계의 변화와 사례를 살핀다. 전대진 스토리위즈 대표와 김은주 디앤씨웹툰비즈 대표 등이 발제자로 나선다. 방송 포럼에는 박태훈 왓챠 대표와 김종우 MBC PD, 노가영 SK브로드밴드 모듈장 등이 참여한다. 온라인 동영상 서비스(OTT) 성장전략과 영상제작 신기술이 불러온 창작환경의 변화, 영상콘텐츠 소비 주체의 새로운 시청 경험 등을 다룬다. 금융 포럼에서는 디지털 전환기에 대두되는 투자 동향과 시사점을 제시한다. 백승재 센트럴투자파트너스 대표와 신강영 타임와이즈인베스트먼트 실장, 고한얼 메이크스타 이사 등이 기업의 단계별 투자유치 전략 등을 논한다.

모든 포럼은 비대면 온라인 방식으로 진행되며 콘진원 유튜브 채널을 통해 생중계된다. 이양환 콘진원 정책본부장은 "이미 우리 일상으로 성큼 다가온 디지털 전환에 대한 통찰을 얻어가는 시간이 될 것"이라고 했다.

