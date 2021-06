[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국마사회 부산동구지사는 지난달 27일 부산시 동구 ‘도시재생마을(산복도로) 빌리지 가이드 노인 일자리창출 사업’ 후원금 700만원을 동구종합사회복지관에 전달했다.

이날 전달식에는 동구종합사회복지관 김성용 관장(사진 왼쪽부터), 한국마사회 부산동구지사 정태성 부지사장, 부산동구청 노영인 도시전략재생과장 등 관계자들이 참석했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr