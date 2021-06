동명대 사회봉사단·배정미래고 협력 봉사팀 출동!

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 전호환) 사회봉사단(단장 이준연 학생처장)은 지난 5월 28일 부산남구노인복지관(관장 박시우)에서 어르신을 대상으로 재능나눔 봉사 활동을 펼쳤다.

뷰티케어학과 지도교수 김서인 학과장과 배정미래고등학교 정예지 지도교사는 뷰티케어 서비스 협업을 했다.

동명사회봉사단 ‘뷰티÷’ 학생 2명은 3시간 동안 어르신 8명을 대상으로 학교에서 배운 ‘헤어’ 재능을 풀어놓았다.

배정미래고 美드림 자율동아리 학생 3명은 어르신 20명의 손톱을 손질해줬다. 네일 컬러링 봉사였다.

앞서 지난 5월 24일 동명사회봉사단은 배정미리고등학교(교장 김미영)와 자원봉사업무 협정을 맺었다.

