대통령 출마 나이 제한 개정, '공감' 50.3% vs '공감하지 않는다' 44.8%

[아시아경제 오주연 기자] 대통령선거 출마자의 나이를 현재 '40세 이상'으로 제한된 것을 낮춰야 한다는 의견에 응답자 절반 가량이 공감한 것으로 나온 여론조사 결과가 2일 나왔다.

리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 대통령선거 출마 나이 제한 개정의견 공감도를 조사한 결과, ‘공감한다’라는 응답이 50.3%(매우 공감 21.4%, 어느 정도 공감 28.8%)로 ‘공감하지 않는다’라는 응답 44.8%(전혀 공감하지 않음 18.5%, 별로 공감하지 않음 26.3%)와 팽팽하게 집계됐다. ‘잘 모르겠다’라는 응답은 4.9%였다.

권역별로는 결과가 대비됐다. 서울에서는 거주자 10명 중 6명(61.0%) 정도가 대통령선거 출마 나이 제한을 낮춰야 한다는 주장에 공감한 반면, 대전·세종·충청(35.9%)과 부산·울산·경남(37.3%)에서는 전체 평균에 비해 낮게 나타났다.

연령대별로도 응답 비율 차이가 있었는데, 연령대가 낮은 20대(62.8%)와 30대(57.2%)에서 ‘공감한다’라는 응답이 전체 평균 대비 높은 비율을 보였다. 반면 50대에서는 ‘공감’ 37.8% vs ‘비공감’ 58.5%로 10명 6명 가까이가 ‘공감하지 않는

다’라고 응답해 결과가 대비됐다. 70세 이상(55.7%)과 40대(47.8%), 60대(43.4%)에서는 전체 평균과 큰 차이를 보이지 않았다.

이념성향별로 중도성향자(47.6%)와 진보성향자(46.0%)에서는 대통령선거 출마자 나이 제한을 낮춰야 한다는 주장에 대한 공감 대 비공감이 팽팽하게 갈렸다. 보수성향자에서는 ‘공감’이 54.7%, ‘비공감’이 40.5%였다.

이번 조사는 지난 1일 전국 만 18세 이상 9421명에게 접촉해 최종 500명이 응답을 완료, 5.3%의 응답률을 나타냈고 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

