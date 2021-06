경기도 공예품 '작품성' 겨룬다

27개 시·군 우수 공예품 457점, 경기도 대표 공예품 대전 도전

[아시아경제 라영철 기자] 경기도 곳곳에서 만들어진 공예품들이 '경기도 공예품 대전'에서 작품성을 겨룬다.

도는 2일 "제51회 경기도 공예품대전에 총 457점의 공예 작품이 출품, 오는 4일 심사에 들어간다"며 이같이 전했다.

분야별 출품작은 도 내 27개 시·군에서 목칠 76점, 도자 172점, 금속 31점, 섬유 28점, 종이 47점, 기타 103점의 공예품이다.

도자 분야가 172점으로 가장 많았고 시·군 가운데 성남시가 82점으로 가장 많이 출품했다.

심사 평가는 품질 수준, 상품성, 디자인, 창의성 등에 대해 이뤄지며 총 100점을 선정할 예정이다.

이중 특선 이상 48점의 작품은 오는 8월에 있을 '제51회 대한민국 공예품대전' 출품 자격을 얻는다.

입상작 100점은 오는 11일부터 13일까지 안성시 안성맞춤 아트홀 '제51회 경기도 공예품대전 전시회'에서 관람할 수 있다.

