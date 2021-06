[아시아경제 이창환 기자] 쌍용차가 코란도 스페셜 모델인 R-플러스에 검은색 외관을 더한 'R-플러스 블랙'을 추가해 선보인다고 2일 밝혔다.

R-플러스 블랙은 블랙 바디 색상과 블랙 패션루프랙·스포일러에 전면 범퍼와 2열 도어, 아웃사이드 미러의 레드 포인트로 스타일을 강조했다. 시트와 스티어링휠 등에는 레드 스티치를 적용했다.

고객 선호도가 높은 디지털 인터페이스 블레이즈콕핏과 운전석 전동시트, 1열 통풍시트와 전자식 파킹브레이크, 전방주차 보조 경고시스템 등을 기본 적용했다.

R-플러스 블랙의 판매 가격은 기존 R-플러스 모델과 같은 2715만원이다.

