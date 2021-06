오아시스마켓, IPO 대표주관사 한투 추가 선정…"상장 속도 낸다"

지어소프트가 80% 지분 보유한 신선식품 온·오프라인 유통사업체

"2018년 새벽배송 사업 진출, 업계 상위권…주요 전자상거래업체 유일한 흑자"

[아시아경제 김유리 기자] 신선식품을 온·오프라인 채널로 유통하는 오아시스마켓은 2일 기업공개(IPO) 대표주관사로 한국투자증권을 추가 선정했다고 밝혔다. 앞서 지난해 8월 오아시스마켓은 NH투자증권을 대표주관사로 선정한 바 있다. 오아시스마켓은 기업공개 시장 1, 2위를 기록하고 있는 두 곳을 공동 대표주관으로 선정해 성공적으로 상장한다는 계획이다.

오아시스는 2011년 설립된 회사로 지어소프트가 약 80%의 지분을 보유하고 있다. 설립 후 오프라인 매장 사업을 중심으로 유통, 물류 사업을 진행해 왔으며 2018년 온라인 새벽배송 사업에 진출해 업계 3위까지 올라섰다.

매출액은 2018년 1111억원, 2019년 1424억원, 2020년 2386억원을 기록했다. 영업이익 역시 2018년 3억원, 2019년 10억원, 2020년 97억원을 기록, 주요 전자상거래 기업 중 유일한 흑자를 기록하고 있다.

오아시스마켓은 우리소비자생활협동조합 출신 경영진들이 주축이 돼 오랜 유통 분야 경험을 통해 생산자와 직거래시스템을 구축, 친환경·유기농 식품을 합리적인 가격에 선보이면서 시장의 관심을 받아왔다. 특히 새벽배송 온라인 서비스 사업에 신규 진출하면서 비대면(언택트) 소비 시대 수요와 맞물려 성장했다.

안준형 오아시스마켓 사장(CFO)은 "주요 전자상거래업체 중 유일하게 흑자를 기록하는 등 경영 관리가 효율적으로 이뤄지고 있고 최근에는 성남, 의왕, 언양에 물류시스템 구축도 완료하는 등 준비를 끝냈다"며 "IPO를 통해 국내 최고 전자상거래 업체로 거듭날 것"이라고 말했다.

