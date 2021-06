NS홈쇼핑, 라방 전문 N플루언서 선발…라이브커머스 사업 강화

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 라이브커머스 엔라방의 편성 확대 운영에 앞서 공식 N플루언서 1기를 선발했다고 2일 밝혔다.

N플루언서 1기는 쇼핑호스트 12명과 다중 채널 네트워크(MCN)와의 업무협약을 통해 선발된 인플루언서 6명, 틱톡 및 인스타그램의 유명 인플루언서 7명, 제주 현지 인플루언서 등 총 27명으로 구성됐다. 이들은 엔라방의 공식 진행자로서 활동하게 된다.

NS홈쇼핑은 ▲SNS인플루언서들의 브랜드 상품 및 SNS트렌드 상품 개발 ▲MCN채널 인플루언서와의 협업을 통한 다양한 브랜드 상품 유치 및 콘텐츠 제작 ▲전국 지자체와 연결한 다양한 지역 상품 개발 및 판로확대 지원 등에 나선다.

조항목 NS홈쇼핑 대표이사는 “앞으로 N플루언서들과 협업해 엔라방의 재미를 더하고, 다양한 연령층에 어필할 수 있는 상품을 운영하는 한편 전국지자체와 연결하여 다양한 지역 상품 개발 및 판로지원 등 공익성을 더해 모바일 라이브커머스 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.

