WHO, 시노백 코로나19 백신 긴급사용 승인…두번째 中 백신

[아시아경제 조현의 기자] 세계보건기구(WHO)가 중국 제약사 시노백이 개발한 코로나19의 긴급 사용을 승인했다. 중국산 코로나19 백신이 WHO의 긴급 사용 승인을 받은 것은 지난달 시노팜에 이어 두 번째다.

WHO는 1일(현지시간) 성명을 내고 시노백 백신을 18세 이상 성인에게 2~4주 간격으로 2회 접종할 것을 권고했다.

WHO는 "시노백 백신의 증상 질병 예방 효과가 51%이며 중증과 입원은 100% 예방하는 것으로 나타났다"고 설명했다.

시노백 백신이 WHO의 긴급 사용 승인을 받음에 따라 코로나19 백신 공동 구매·배분을 위한 국제 프로젝트인 코백스를 통해 배분될 수 있다.

WHO는 시노백 외에 시노팜, 화이자, 모더나, 아스트라제네카, 존슨앤드존슨(J&J·얀센) 백신에 대한 긴급 사용을 승인했다.

펑두오지아 중국 백신산업협회(CVIA) 회장은 중국 관영매체 글로벌타임스에 "이번 결정은 중국이 전 세계의 감염병 퇴치를 도울 의지와 수단뿐만 아니라 그럴 역량까지 갖췄음을 보여준다"고 평가했다.

