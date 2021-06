[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 1일 오후 신길동 소재 공군호텔에서 열린 ‘(사)도시재생협치포럼 2021년 임시총회 및 제3차 도시재생 정책포럼’에 참석해 도시재생협치포럼의 서울권위원회 공동위원장에 위촉돼 위촉 위원들과 함께 기념촬영을 했다.

이날 포럼은 도시재생·협치에 관한 안건상정, 심의 및 임명장 수여식 등의 임시총회를 진행한 후 지역맞춤형 도시재생 정책연구단의 출범식, 지역중심의 도시재생 정책 방향에 관한 지자체별 발제가 연이어 진행됐다.

채현일 구청장은 (사)도시재생협치포럼, 한국토지주택공사를 비롯한 관계부처와의 유기적이고 지속적인 협조관계를 통해 도시재생 활성화, 지역 경쟁력 강화에 힘써, 영등포가 서울 서남권 종가로서의 옛 명성을 되찾을 수 있도록 더욱 노력하겠다고 전했다.

