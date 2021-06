김해상공회의소, 부산지방국세청장 초청 간담회 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해상공회의소는 임성빈 부산지방국세청장 초청 간담회를 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 간담회는 코로나19 확산 등으로 지역 내 중소기업과 소상공인이 어려움을 겪고 있는 만큼 세무 당국과 적극적인 소통이 필요하다는 차원에서 마련됐다.

간담회에는 박명진 김해상공회의소 회장을 비롯한 상의 임원진과 부산지방국세청 임성빈 청장, 이경열 성실납세지원국장, 손병환 법인세과장, 이동준 김해세무서장 등 20여명이 참석했다.

이 자리에서 김해상의는 국세행정과 관련 지역기업들의 공통 건의 사항인 중소기업에 대한 특별세액감면 지원 확대, 법인세 분납 기간 연장, 중소?중견기업 세무조사 부담 완화, 중소?중견기업 가업상속 지원 확대 등을 건의했다.

박 회장은 “어려운 경제 상황 속에서도 지역 경제인들이 희망과 용기를 가질 수 있도록 지역경제 현황을 반영한 실효성 있는 세정지원 마련과 따뜻한 도움의 행정을 부탁드린다” 말했다.

이에 임 청장은 “납세자의 목소리를 세정에 적극적으로 반영해 세무 부담을 축소하고 지역경제 활성화를 세정 차원에서 최대한 지원하겠다”고 답했다.

앞으로도 김해상공회의소와 부산지방국세청은 다양한 경로를 통해 상시 소통해 지역 경제계의 세정에 대한 애로사항을 해소해 나갈 예정이다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr