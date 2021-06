[아시아경제 박준이 기자] 코스맥스비티아이 코스맥스비티아이 044820 | 코스피 증권정보 현재가 19,400 전일대비 200 등락률 +1.04% 거래량 49,813 전일가 19,200 2021.06.01 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "1Q 선방 코스맥스, 중국에 기대 건다"코스맥스비티아이, 1분기 영업이익 41억원…전년동기대비 355%↑[종목속으로] 유상증자 단행한 코스맥스…주가 향방은? close 가 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 150억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채권 발행을 결정했다고 1일 공시했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr