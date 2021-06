광주 서구 ‘마을배움학교 기본 소양과정’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 최근 ‘마을배움학교 기본 소양교육’ 과정을 운영했다고 1일 밝혔다.

이번 교육은 마을공동체 활동의 이해와 가치공유를 목적으로 ‘2021년도 주민주도의 좋은마을 만들기’ 공모사업 중 모임형성 분야에 선정된 1~2년차 마을활동가의 지속적인 마을활동 추진을 위한 필수적인 소양과정으로 구성됐다.

서구는 체계적인 마을공동체 역량강화 교육을 위해 마을활동가를 대상으로 마을교육 수요조사를 사전에 진행하고, 이를 기반으로 연간 마을교육계획을 수립했다.

교육내용은 ▲마을공동체·마을활동가의 이해와 사례 ▲이웃과 소통하는 법 ▲우리마을 우리골목 알기 3차시 과정으로 진행됐다.

2021년 마을배움학교 연간계획에 따라 ▲마을배움학교 기본과정 실무교육 ▲성장과정(마을미디어 교육·갈등관리교육·성장 실무교육)도 추진될 예정이다.

일정 및 신청안내는 서구마을센터 밴드·블로그를 통해 확인 가능하다.

서구 관계자는 “마을배움학교 교육과정을 통해 성숙한 마을공동체 문화 정착의 계기가 되기를 바란다”며 “마을활동가가 마을의 구심점이 될 수 있도록 지속적인 역량강화 교육의 기회를 마련하겠다”고 말했다.

