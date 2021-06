1일 서울 성동구 한 아파트에 '경비원 호칭 개선' 포스터가 붙어 있다. 성동구는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 시대의 필수노동자인 경비원에 대한 호칭을 관리원으로 개선하는 운동을 전개하고 있다. 경비원의 자존감을 높이는 한편 인식개선을 통해 상호가 존중하는 공동주택 문화를 만들기 위해서다. /문호남 기자 munonam@

