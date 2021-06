용산철도병원 부지 개발사업 가속도…주거복합단지로 재탄생

용산 역사문화르네상스특구 특화사업과 더불어 높은 관심을 받는 용산철도병원부지 개발사업이 본궤도에 오르며 속도를 내고 있다.

1일 HDC현대산업개발에 따르면, 용산철도병원부지 개발사업은 지난달 26일 서울시 제9차 도시건축공동위원회에서 용산철도병원용지 특별계획구역 지정 및 세부개발계획안이 수립됐다.

이어 지난 28일 HDC현대산업개발의 부동산투자회사인 (주)에이치디씨아이파크제1호위탁관리부동산투자회사는 국토교통부로부터 용산철도병원부지 개발사업을 위한 영업인가를 받고 사업을 본격화했다.

용산철도병원부지 개발사업은 용산지구단위계획구역 내 용산구 한강로3가 65-154번지 일대 1만948㎡ 부지를 개발하는 사업이다. 부지 내 용산철도병원 본관은 용산역사박물관으로 리모델링해 용산의 헤리티지를 이어가며, 지하 6층 ~ 지상 최고 34층 685가구 규모의 주상복합 건물에는 고품격 주거와 함께 쇼핑, 문화가 융합된 주거복합단지를 조성할 계획이다.

부지에 건립될 용산역사박물관은 지난 4월 중소벤처기업부로부터 용산 역사문화르네상스특구로 지정되어 용산구의 도심역사 거점구축 특수사업으로 추진 중이다. 주요일정으로는 주거복합단지 개발에 앞서 용산철도병원 본관 리모델링 공사가 지난 5월부터 진행 중이며, 주거복합단지는 올해 말 착공을 목표로 후속 행정 절차를 이어나가고 있다.

HDC현대산업개발은 용산철도병원 부지를 보유 운영자산으로서 개발과 운영의 역량을 집결해 주거 이상의 문화적 체험이 공존하는 글로벌 복합문화공간으로 재탄생시킨다는 계획이다.

HDC현대산업개발 관계자는 "용산철도병원부지 개발사업은 민간의 영역에서 역사적 유산인 용산철도병원을 새로운 문화공간으로 재생시킴과 동시에 역동적이며 글로벌한 용산의 라이프스타일이 공존하는 리딩 타운으로 조성하는 의미있는 프로젝트"라며 "다양한 개발사업을 통해 일상의 공간에 활력을 불어넣는 동시에 도시의 맥락을 이어가며 동네를 살리고 도시의 가치를 높이는 타운 디벨로퍼로 성장해 나가겠다"고 말했따.

한편 HDC현대산업개발은 글로벌 비즈니스의 중심지로 용산의 입지 경쟁력을 높이 평가하고 프로젝트를 확장해 나가고 있다. 용산민자역사에 아이파크몰, HDC신라면세점에 이어 용산역 전면 공원 지하공간 개발사업도 추진 중이다.

