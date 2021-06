성남시, 전국 최초 '직장운동부 인권침해 상담실' 운영

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 전국 지방자치단체 최초로 '직장운동부 인권보호관'을 채용해 인권침해 상담실을 운영한다.

성남시는 초대 직장운동부 인권보호관으로 범죄심리학을 전공한 김현정(50)씨를 임명했다고 1일 밝혔다. 김 인권보호관은 서강대학교 성평등센터 상담교수, 대검찰청 과학수사담당관실 진술분석관 등을 지냈다.

김 인권보호관은 성남시 직장운동부 숙소가 있는 성남종합운동장(중원구 성남동) 스포츠센터 상담실에서 근무한다.

상담을 원하는 선수와 1대1 심층 면담을 하고 심리상태와 스트레스, 우울, 불안 정도를 진단하게 된다.

상담 과정에서 인권침해 사실이 드러나면 자체 진상조사를 벌이며, 시는 조사 결과를 토대로 직장운동부 인사위원회 회부 여부를 결정한다.

인권보호관은 또 인권침해 예방·보호 정책 개발 업무도 수행한다.

시 관계자는 "지난해 6월 가혹 행위에 시달리다 숨진 트라이애슬론(철인3종경기) 최숙현 선수의 사망사건을 계기로 직장운동부 인권보호관을 채용하게 됐다"며 "직장 내 괴롭힘 등 인권침해에 적극적으로 대응할 수 있을 것"이라고 전했다.

한편 성남시 직장운동부는 육상, 하키, 펜싱, 빙상, 볼링, 태권도, 테니스, 배드민턴, 복싱, 장애인탁구 등 10개 종목에 106명의 선수로 구성됐다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr